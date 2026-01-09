英業達2025全年營收創新高 2026年AI出貨雙位數成長

英業達看好在今年AI產業趨勢發展之下，相關伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）去年12月營收643.5億元，月增23.4%、年減11%，第4季營收1712.72億元，季減2.9%、年減13.4%，2025全年營收6911.69億元、年增6.94%，創歷年新高，管理層看好在今年AI產業趨勢發展之下，相關伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。

英業達12月筆電出貨200萬台，月增17.6%、年對年持平，第4季筆電出貨530萬台，季減1%、年減1%，2025全年筆電出貨2130萬台，年增6.5%。管理層認為，2026年恢復季節性出貨常態，首季的筆電、穿戴裝置出貨都將呈現季對季下滑。

伺服器方面，英業達認為今年首季因記憶體供應緊張，出貨將季減中、高個位數百分比，且2025年同期出貨的產品以高單價機櫃為主，因此今年首季的出貨金額也可能無法達到雙位數成長。不過，今年AI出貨雙位數成長的看法不變，美國廠將在本季底陸續啟動出貨，以AI機櫃產品為主。

