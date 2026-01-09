大砍中國門市 美食-KY去年12月合併營收年減14.6％

美食-KY去年12月合併營收年減14.6%。（圖取自官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕以85℃崛起的美食-KY（2723）去年12月大砍中國不賺錢的門市，造成12月合併營收14.7億元，年減14.6%，全年合併營收達181.23億元，年減4.51%。

美食-KY（2723）表示，去年12月合併營收14.7億元，年減14.6%，主要是策略調整後，中國市場年減近4成影響，中國市場佔合併營收比重已下降至30%。美國、台灣市場營收雙雙成長，去年分別貢獻52%、18%營收，獲利結構持續改善。

美食-KY表示，快速發展的美國市場，連續5年雙位數成長，營業額翻升1倍以上，去年一整年大有斬獲，新增紐約、紐澤西、伊利諾、堪薩斯、路易斯安那、奧克拉荷馬等六個新市場，持續吸引更多當地消費者成為85℃的忠實顧客。12月中旬南加州也有全新門市試營運，持續推升門市數目。

法人指出，美食-KY美國開店步伐穩健加速，今年店數非常有機會超過100間的里程碑，成長動能明確，占美食-KY營收比重預料將快速攀升。

台灣市場則透過新形態門市的持續導入，2024年第4季開始，連續五個季度營收正成長。去年下旬更推出廣受好評的生甜甜圈，截至年底全台六個縣市開出超過10間85℃生甜甜圈研究所。

法人預估，生甜甜圈以及新形態門市占85℃全台據點的比重尚低，貢獻營收成長的空間十分可觀，台灣市場今年營運動能值得期待。

中國市場則逐步退出獲利狀況持續低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少；法人預期，受惠去年的大刀闊斧調整，中國事業今年的獲利展望將顯著改善。

