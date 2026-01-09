累積千萬退休金不是夢 她靠「2招」成功打造退休現金流

一位年過50、目前每月工資約7萬元的勞工，在實施勞退新制時毅然改選新制，並且開始每月自願提繳6%退休金。根據勞動部試算，「新舊雙軌」加「勞退自提」，至65歲可累積千萬元退休資產。示意圖。

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著物價狂漲，要怎樣打拼才能累積千萬元退休金？一位年過50、目前每月工資約7萬元的勞工，在實施勞退新制時毅然改選新制，並且開始每月自願提繳6%退休金。根據勞動部試算，「新舊雙軌」加「勞退自提」，至65歲可累積千萬元退休資產，靠得是「即早參與」新制勞退基金且「持續投資」的時間累積效果。

年約50歲的菲姐（化名），在勞退新制實施前即受僱，已累積14年的舊制年資，但自94年7月1日勞工退休金條例（勞退新制）實施後，她毅然決然改選勞退新制，並自96年起開始自願提繳退休金。

菲姐目前每月工資約7萬元，她的新制個人退休金專戶累積金額已達約190萬元；舊制14年年資的退休金目前也近 200 萬元（7萬x2基數x14年=196萬元）。

勞動部分析，因菲姐持續工作，她的新制退休金專戶仍會隨在職期間持續累積；根據勞動部提供的「勞工個人退休金試算表」，按主計總處「過去10年經常性薪資中位數年化成長率」1.44%，及過往勞退新制基金的收益率6.42%推估，若菲姐持續工作並且自願提繳退休金到 65 歲，菲姐退休時新制專戶可望累積762萬餘元，推估退休時每月工資約8.5萬元，若再加計退休時的舊制退休金238 萬元（8.5萬x2基數x14年），屆時新舊制退休金將可累積達千萬元。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，先前不少有舊制的勞工，會糾結「舊制退休金較高」，因舊制的基數計算方式，是前15年年資每滿1年給2個基數，超過15年部分每滿1年給1個基數，但別忘了有「最高45個基數」的天花板。

以菲姐的例子，她保有舊制14年年資28個基數，隨著她年資增加，薪水也會提升，至65歲時舊制退休金也會增加，而她參與的新制勞退，因持續提撥6%薪資，由勞動基金運用局代為操作，過往勞退新制基金的收益率6.42%，今年前11月收益率就高達13.70％，即使市場不好，也有「銀行2年期定存利率」的最低保證收益率，最重要的是自己的錢「一定在」，不會因為任何理由提前花光。

勞動部提醒，勞工務必善用退休規劃提早起步、預先準備,善用兼具「保本、保息、保證有」特色的勞退新制來「自願提繳退休金」，不僅能穩定累積退休儲蓄，更能為未來老年生活建立長期且安心的經濟保障。

