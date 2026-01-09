研華2025年營收創新高 2026年維持成長態勢

研華預期2026年將維持穩健成長態勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）去年12月營收59.85億元，月增1.1%、年增11.4%，第四季營收179.21億元，季減0.8%、年增9.9%，2025全年營收708.82億元、年增18.6%，創歷年新高。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙觀察，去年第四季接單動能依續暢旺，預期2026年將維持穩健成長態勢。

根據研華統計，公司去年12月個別區域營收表現，台灣年增48%、中國年增27%、北美年增22%，歐洲與新興市場為年對年個位數成長，日本則呈現衰退。各事業群表現而言，智能系統事業群年增28%、物聯網自動化事業群年增個位數，嵌入式事業群年增5%，其中的嵌入式運算與周邊系統年增5%、應用電腦事業群分別年增6%，智能服務事業群年對年表現則較為疲弱。

研華回顧2025年整體區域市場業績表現，台灣年增27%、新興市場年增26%、北美年增23%、歐洲年增17%、中國年增16%，韓國市場則為小幅下滑。各事業群方面，智能系統事業群年增32%、智能服務事業群年增39%、物聯網自動化事業群年增12%。嵌入式事業群年增10%，其中的嵌入式運算與周邊系統 與應用電腦事業群分別年增11%和9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，2025年受惠於邊緣AI加速升級，帶動主要市場需求強勁增長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，研華整體營收仍展現強勁韌性，不僅實現雙位數年增，更締造歷史新高。針對原物料成本與供應鏈波動，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理。

陳清熙強調，目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內，2026年將以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」做為品牌溝通主軸，聚焦五大關鍵市場並提供垂直產業解決方案，為長期成長奠定堅實基礎。

