微軟最新調查：全球1/6人口使用生成式AI 台灣採用率超越美國

〔記者邱巧貞／台北報導〕微軟人工智慧經濟研究所發布《2025年全球AI普及狀況：日益擴大的數位鴻溝》報告指出，全球生成式AI正在加速進入主流應用。截至2025年底，全球AI普及率已攀升至16.3%，顯示全球約每六個人中，就有一人已將AI納入日常學習與工作 。

儘管整體採用率上升，但數據顯示發展極不平衡 。北半球（Global North）的 AI 普及率增長速度幾乎是南半球（Global South）的兩倍。目前北半球勞動人口中使用AI的比例已達 24.7%，而南半球僅為14.1%，顯示資源與基礎設施不均正深化全球數位鴻溝。

台灣表現穩定增長 微幅超越美國

報告中，台灣在2025年下半年的AI普及率由上半年的26.4% 提升至28.4%，在全球排名中位列第 23名，已微幅領先美國的28.3%。報告亦指出，美國雖在AI創新與模型研發上領先，但在勞動人口的普及廣度上，卻落後於許多數位化程度高且專注於AI 的中小型經濟體，這也顯示台灣在推廣AI技能普及化與產業數位轉型上已展現明確成效。

在此次公布的排名中，阿拉伯聯合大公國（UAE）穩坐龍頭，以64.0%的普及率蟬聯全球冠軍。該國早在2017年即設立全球首位「AI 國務部長」，其長期戰略使得民眾對AI的信任度高達67%，遠勝美國的32%。

此外，南韓是本次排名提升最顯著的國家，從全球第25名飆升至第18名，推動因素主要包括：模型語言能力提升，OpenAI釋出的GPT-5在韓語學測基準測試中獲得了100分滿分，解決了韓語環境下的應用障礙。此外，政府正式通過《AI 基本法》並成立「國家AI戰略委員會」；另一個文化引爆點則是2025年4月因「吉卜力風格」圖像生成熱潮，吸引了數百萬人首次接觸AI，進而轉化為長期用戶。

DeepSeek的崛起與開源衝擊

另一個值得注意的重點是，在非西方市場中，中國開源平台DeepSeek異軍突起，以中國、俄羅斯、伊朗、古巴、白俄羅斯及非洲多數地區的採用情況最為顯著，這凸顯出全球的 AI 擴散深受可及性（accessibility）影響，而下一波使用者可能將來自過往技術發展中資源相對有限的社群。

微軟人工智慧經濟研究所強調，AI普及率的衡量並非追求單一指標的完美，而是希望能反映各國在科研發現與生產力提升上的優先程度，未來的挑戰在於如何確保AI技術帶來的紅利能讓更多地區受惠，而非加劇已存在的發展失衡。

