逛超市絕不做3件事！省錢達人不藏私全說了

〔財經頻道／綜合報導〕不少人逛超市看到優惠就不自覺放進推車，常常超出預算。日媒採訪一位每月將超市購物金控制在3萬日圓（約台幣6千元）的省錢主婦，分享自己逛超市絕不做3件事，包括不做無目的性的採購，避免亂買；避免狂掃特價品既能省錢，又可避免浪費；此外，不用現金付款，刷卡或其他行動支付方式，常會有點數兌換或現金回饋，都能讓購物變更加划算。

日媒指出，談到省錢，人們往往會想到食品開支。許多人認為，只要減少食品支出就能過著節儉的生活。然而，僅僅減少食品支出是不夠的，購物也是有訣竅。每月將伙食費控制在3萬日圓的省錢主婦-大塚初美，分享逛超市絕對不會做的三件事。

1、不做無目的性採購：去超市買東西時，如果沒有明確的購物目的，也沒有列出購物清單，很容易不小心買了不需要的東西；也可能發生想買的東西沒買到，結果又要再跑一趟，徒增麻煩。

因此，去超市前最好有大致的目標。例如，先簡單規劃一週的菜單，再出門採買，購物過程就會順暢許多。這樣一來，不但能避免買過頭，也能減少冰箱裡囤積食材吃不完。總而言之，沒有什麼比漫無目的購物更可怕了。

2、不要狂掃特價品：超市角落經常可以看到「特價品」，如果把所有特價商品都買回家，確實可能變成不必要的開銷，不妨鎖定目標、善加運用，才能真正節省開支。特別是當天就會使用的東西，或是每天都會用到的商品，特價品其實是節約幫手。

3、不要使用現金付款：現在只接受現金支付的店家已經大幅減少，取而代之的是信用卡、行動支付等各式各樣更划算的付款方式，選擇也越來越多。

特別是在超市，經常會推出各種促銷活動，實在沒有理由不善加利用。例如點數回饋、現金回饋等，都能讓購物變得更加划算，有許多省錢的小技巧。若只使用現金，往往反而吃虧。不妨靈活運用各種支付方式，為生活開銷好好節省一筆。

