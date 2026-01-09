LVMH集團倡「循環經濟」 法國嬌蘭將高訂餘料升級再造變精品

法國嬌蘭將高訂餘料化為包裝，推出全新春妝新色。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在精品產業積極回應永續議題的背景下，「循環設計」成為精品與美妝品牌重新定義奢華的重要關鍵。從高訂時裝延伸到美妝包裝，越來越多品牌開始思考材料的第二次生命，讓工坊餘料、過剩庫存轉化為具有美感與態度的全新作品。

順應這股時尚環保風潮，嬌蘭於2026年春季以循環丹寧為靈感，攜手永續材質平台「Nona Source」，將高訂工坊餘料丹寧布重新演繹為緹花設計，替經典彩妝換上兼具環保意識與高級工藝的全新外殼，呼應環保與美感並行的趨勢。

「Nona Source」是由LVMH集團於2021年推出的永續材質平台，核心目標在於將精品時尚產業中閒置或未使用的高品質庫存布料重新導入市場，平台所釋出的材料，來自LVMH旗下多個高端時裝與皮具品牌的工坊餘料，涵蓋丹寧、絲綢、蕾絲、羊毛與皮革等，皆具備原本用於高級訂製或精品系列的等級。

法國嬌蘭全新春妝「 ROUGE G BLOOMING DENIM 緹花丹寧系列」即採用循環丹寧布料為包裝，將高訂工坊餘料丹寧布升級再造；其中，「Rouge G 紅寶之吻緹花丹寧限定版」推出三款以染色、壓紋、刺繡與燙金工藝打造的彩殼，並推出絲絨與緞光兩種質地的春妝新色。

「Ombres G 緹花丹寧限定四色眼影盤」則以丹寧工藝為靈感，結合燙金印飾的丹寧包裝，以及三款金屬色與一款霧面色調；經典「幻彩流星蜜粉球-緹花丹寧限定版」則以粉色丹寧刺繡盒身亮相，並在熱賣色#02中加入丹寧藍粉珠，交織出更細緻光澤，全品項展現永續與高級工藝的時尚美學。

