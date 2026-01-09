勞動基金太會賺 新制勞退自願提繳人數、提繳率雙創新高

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛呼籲勞工，盡早參與勞退新制的自願提繳，享受「保本、保息、保證有」的優點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金114年的操作績效亮眼，其中規模已達5兆1006億元的新制勞退基金，今年前11月收益率13.7％，累計收益金額達6511.7億元，亮眼的投資表現，大幅提升勞工參與自願提繳退休金的意願。根據勞動部統計，截至114年10月底自願提繳人數較113年底大增逾15萬人，達134萬4873人，是歷年新高；提繳率17.2%雖還不到2成，也是歷史新高。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，參與勞退新制的勞工，由雇主每月提撥勞工工資不低於6%的金額存入勞工退休金專戶，勞工也可自願提繳上限6%的退休金，且可全額扣除所得稅。

請繼續往下閱讀...

勞退新制的特色是「保本、保息、保證有」，勞工愈早開始「自願提繳退休金」，不僅能穩定累積退休儲蓄，更能為未來老年生活建立長期且安心的經濟保障。

根據勞動部統計，過去4年來，自111年至114年10月，新制勞退的自願提繳人數呈現持續成長趨勢。111年度自願提繳人數仍未達百萬人，僅98萬4332人、提繳率13.28%。112年度提繳總人數首度突破百萬大關，達106萬4618人，提繳率也微幅上升至14.17%。

113年度隨著勞動基金的績效持續增溫，進一步推升自願提繳人數，當該年度人數增加13萬人，總人數推升至119萬4653人，且提繳率在這一年明顯提高達到15.59%。

黃維琛分析，114年僅統計至10月底，自願提繳人數即創新高紀錄，增加人數達15萬220人，超過歷年全年度增加人數，成長力道為過去4年來最強；總提繳人數更達134萬4873人，提繳率也提升至17.2%的新高點，顯示退休規劃觀念逐漸普及。

值得一提的是，女性參與自願提繳的比例52.35%，明顯高於男性的47.65%，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意。

此外，新加入自願提繳者中，高達95%選擇提繳法定最高上限6%，勞動部更接獲不少勞工反映，是否能提高自願提繳的比例至7%、8%，甚至9%？

勞動部指出，勞工如能提早規劃並善用勞退新制及自願提繳機制，將有助於勞工退休前逐步建構一定保障水準的經濟基礎；受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞工保險局申報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法