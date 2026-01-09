創控2025年營收年增雙位數 創歷史新高

創控2025年營收年增雙位數。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）公告2025年12月營收1.06億元，單月營收首度突破億元大關，並創下歷史新高，第四季達2.14億元；全年營收5.51億元，也創歷年新高，年增11.08％，達到營收雙位數成長目標。

創控表示，因應半導體先進製程對潔淨度與污染控制要求持續提升，公司將AMC監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，協助半導體廠提升製程品質與設備可靠性。微環境暨設備環境的新產品 FMS2000晶圓盒（FOUP）監測系統與MiTAP M3 氣體分析儀，能精準監測晶圓盒與製程設備周邊的分子污染，確保製程環境穩定與良率提升。因新產品效益逐步發酵，推動微環境暨設備環境市場滲透，與既有廠務環境營收形成多元動能，加上積極拓展新客戶，創控營運規模續擴張。

隨著先進製程對微環境潔淨要求提升，加上2奈米製程積極擴產的建廠需求，2026年全球半導體廠資本支出預期再創新高，創控樂觀看好新產品及新客戶帶來成長動能，將在既有成長基礎上，持續投入高精度AMC監控技術與設備的研發，滿足先進製程尚未充分開發的監控需求，以保持創控長期穩定成長空間。

