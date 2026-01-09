和椿2025全年業績創新高 2026年目標啟動高速成長

和椿今年目標持續以「深耕既有、強勢外拓」雙軸策略，全面啟動下一階段營運的高速成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化解決方案供應商和椿科技（6215）去年營收創單月新高，第四季營收創同期新高，2025全年營收寫歷年新猷。管理層指出，公司2026年對於整體營運成長深具信心，將持續以「深耕既有、強勢外拓」雙軸策略，全面啟動下一階段營運的高速成長。

和椿去年12月營收2.85億元，月增50.6%、年增42.4%，第四季營收7.01億元，季對季約略持平、年增25.4%，2025全年營收24.96億元、年增50.12%。

和椿表示，隨著全球智慧製造需求持續擴張，公司已從「單點導入」走向「多產品、深場域」的滲透模式，深化既有大型智慧製造客戶的合作緊密，透過跨產線、跨製程的整合導入，使單一客戶的自主移動機器人（AMR）、無人搬運、設備模組需求呈現正向成長的效果，打造營運動能具備高度可預見性與長期續航力。

同時，和椿也將積極拉高自由品牌「AURO」能見度，透過實際成功案例、完整產品線與系統整合能力強化品牌定位，提升在智慧工廠、智慧物流與智慧服務領域的市場能見度，並進一步擴大產品服務的適用範疇，將把自主移動機器人、無人堆高系統與智慧工廠平台延伸至智慧物流、垂直倉儲、工廠調度與智慧服務產業，打造從設備搬運到數據管理的全鏈整合方案。

和椿強調，公司也將同步擴大全球銷售通路與代理經銷合作夥伴，布局亞太、美洲與新興市場，強化在區域市場的落地速度與業務覆蓋率，藉由品牌推廣、夥伴擴散與系統整合深化，提升全產品線的市佔率，打造具國際競爭力的智慧製造與智慧物流新生態系，成為客戶全球產線優化的重要推手。

