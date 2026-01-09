不追求產量！中鋼「以碳領銷」減碳成績比肩日韓鋼廠

中鋼連續三年榮獲碳揭露專案（CDP）領導等級（A-）佳績。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應今年國內碳費制度上路，中鋼（2002）轉變採取「以碳領銷」策略，每季檢視碳排放目標實現進度，調整產品銷售組合，可整體管控碳排量。國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）近日在官方網站公布2025年評比結果，中鋼連續三年在氣候變遷（Climate change）評比項目榮獲「領導等級」（Leadership Level, A-）佳績，優於全球平均管理等級（B）。

鋼鐵業向來被視為「最難減碳」產業之一，一貫化作業鋼廠在邁向淨零的過程中，需同時跨越技術、資源與資金三大門檻。中鋼近年以制度化治理與前瞻技術布局雙軌並進，逐步形塑屬於鋼鐵業的減碳路徑。中鋼統計，自2018年至2025年間，已累積推動1459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年相較2018年碳排放減幅達7.18%，提前完成短期7%減碳目標，並持續朝中程減碳目標推進。

在營運策略上，中鋼也調整生產與銷售策略。過去以產量為核心的「以產領銷」，已轉為根據客戶需求安排生產的「以銷領產」，更因應國內碳費正式上路，中鋼去年導入「以碳領銷」新策略，把碳排放納入產品組合與銷售決策，每季檢視碳排放目標實現進度，加以調整產品銷售組合，可整體管控碳排量，以符合「高值化精緻鋼廠」營運主軸，不再追求生產更多鋼鐵，而要從鋼鐵中創造更大價值，攜手下游客戶共同升級轉型。

在制度與實績雙重支撐下，中鋼的減碳治理成果獲得國際肯定。國際碳揭露計畫（CDP）最新公布的2025年評比結果顯示，中鋼已連續三年在「氣候變遷」項目獲得領導等級A-，並連續兩年在「水安全」項目取得A-佳績，表現優於全球平均水準，並與JFE、Nippon Steel、POSCO、Hyundai Steel等亞洲先進鋼廠並列。

