晚點加油！下週國內汽油最多估降0.3元、柴油擬降0.4元

加油且慢，下週汽油預估調降0.2-0.3元、柴油調降0.3-0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意!近期國際市場關注委內瑞拉及俄國、兩伊供應狀況，下週國內汽油預估調降0.2-0.3元、柴油調降0.3-0.4元；若按照預估，98汽油將跌破30元大關。

國際油價因沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價而下跌，且委內瑞拉供應俄國、兩伊狀況受關注，國際油價出現波動；中油累算至1月8日之7D3B週均價為59.80美元，較上週下跌1.69美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.536元，較上週（31.434元）貶值0.102元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元。

平穩機制啟動後，下週國內汽油預估調降0.2到0.3元、柴油調降0.3到0.4元；若按照調整幅度，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元至26.3元、95無鉛汽油每公升27.9元至27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元至29.8元、超級柴油每公升24.7元至24.6元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法