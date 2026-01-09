自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

晚點加油！下週國內汽油最多估降0.3元、柴油擬降0.4元

2026/01/09 14:11

加油且慢，下週汽油預估調降0.2-0.3元、柴油調降0.3-0.4元。（記者林菁樺攝）加油且慢，下週汽油預估調降0.2-0.3元、柴油調降0.3-0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意!近期國際市場關注委內瑞拉及俄國、兩伊供應狀況，下週國內汽油預估調降0.2-0.3元、柴油調降0.3-0.4元；若按照預估，98汽油將跌破30元大關。

國際油價因沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價而下跌，且委內瑞拉供應俄國、兩伊狀況受關注，國際油價出現波動；中油累算至1月8日之7D3B週均價為59.80美元，較上週下跌1.69美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.536元，較上週（31.434元）貶值0.102元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元。

平穩機制啟動後，下週國內汽油預估調降0.2到0.3元、柴油調降0.3到0.4元；若按照調整幅度，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元至26.3元、95無鉛汽油每公升27.9元至27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元至29.8元、超級柴油每公升24.7元至24.6元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財