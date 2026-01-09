漢田生技去年12月營收年增45％ 2026年拚雙位數成長

台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布 2025 年 12 月營收，單月合併營收達8,364 萬元，年增 45.40%，2025年全年累計營收達 7.79 億元，較前年同期成長 4.02%，創歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布 2025 年 12 月營收，單月合併營收達8,364 萬元，年增 45.40%，2025年全年累計營收達 7.79 億元，較前年同期成長 4.02%，創歷史新高。

漢田表示，自去年 9 月以來，公司已連續4個月維持超過3成的強勁年成長，顯示客戶下單動能正逐步回溫。

隨著新品推出節奏加快，並在既有客戶回補訂單的帶動下，漢田預期 2026 年營收可望重回雙位數成長軌道。

漢田指出，現有產能充足，未來3至5年公司可在不需大型資本支出的前提下，透過稼動率提升與製程效率改善，逐步放大獲利彈性。

在資本支出壓力降低下，新增營收更有機會轉化為獲利貢獻，營運槓桿可望隨稼動率上升而逐步體現。

漢田認為，液態保健品需求走強，品牌客戶也正加速尋找更符合效率與永續的包材解決方案。以台灣市場為例，軟袋包材滲透率目前仍僅約 3.7%，代表多數產品仍有「從傳統包材轉向軟袋」的成長空間。

由於軟袋具備輕量、減塑與物流效率等特性，預期未來五年市場可望維持 15–20% 的成長速度。

展望 2026 年，漢田將以3大方向推進成長，目標是把訂單動能轉化為更穩定的稼動率與可預期的成長曲線。

素材端方面，公司已與一家上櫃功能性益生菌原料商合作，共同開發液態益生菌產品，擴充高附加價值品項。

通路端方面，除電商外，將加速切入過去滲透率相對較低的藥局、直銷與超市通路，提高消費者覆蓋率並強化回購型現金流。

海外端方面，東南亞客戶需求已開始增強，並與國際直銷品牌持續洽談合作，預期 2026–2027 年有機會逐步看到規模化貢獻。

