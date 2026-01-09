最新數據揭曉了！台灣人「不想生」躍居全球第1。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部9日公布人口統計速報，2025年出生人口勉強守住10萬大關，但折合年粗出生率僅剩千分之4.62，即每千人出生人數僅4.62人，這數字較四、五年級生（約1950~1960年）出生高峰時的千分之38.31到49.97，是僅剩「零頭」不到；對比起來，韓國2025年新生兒數估可連三升、粗出生率估可達千分之6.7，日本推估也有千分之5以上，台灣2025年人均所得超越日韓，但「不想生」卻躍居全球第一。

台灣新生兒數不僅在2024年首度未見「龍年效應」，2025年下滑沒踩煞車還加速。以2015年新生兒數的21.3萬人比較，10年後一年少掉逾10萬新生兒，更較「五、六年級生」生育高峰時的年均40~42萬人，是僅剩1/4不到！

星展銀行8日發布最新經濟預測，台灣經濟2025年在全球AI（人工智慧）熱潮帶動下展現強勁動能，GDP成長率預估達7.2%，與印度、越南並列亞洲前3名，人均GDP預估達3.8萬美元，史上首次同時超越日本與韓國；但內政部揭曉最新數據，台灣「不想生」也超車日韓、躍居全球主要國家第1名。

台灣過去幾年僅次於韓國，是總生育率（平均每位婦女一生所生育的子女總數）倒數第2的國家，但韓國從2023年止跌回升，總生育率從0.72到2025年推估可回升至0.82~0.85，粗出生率可達千分之6.7；日本2025年粗出生率推估跌破千分之6，但也還能挺住千分之5大關，而台灣一口氣從2024年的千分之5.76大跌至2025年的千分之4.62，總生育率恐怕0.8不保，確定超越韓國成為全球最不想生的國家。

