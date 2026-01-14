LTN經濟通》日本軍工產業崛起 這大咖舉足輕重

日本八大重工巨頭中，第一名為三菱重工。 （路透）

三菱曾造潛艦、戰機、飛彈與導彈系統

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台海情勢升溫，日本首相高市早苗提出「台灣有事」論述，日本安全政策明顯轉向。日本政府於2025年底通過超過9兆日圓、創歷史新高的防衛預算，宣示將在未來數年大幅強化軍事能力。在這波軍備擴張浪潮中，日本最大軍工企業三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries，MHI）成為最關鍵、也最直接的受益者。

三菱重工與川崎重工、IHI並列「日本重工三巨頭」，但無論營收規模或技術整合能力，三菱長年穩居龍頭。其業務橫跨能源系統、航太與國防、以及民生設備，其中在火力與核能發電設備、潛艦、戰機、飛彈與導彈系統等領域，均具備難以取代的核心技術。

回顧歷史，三菱重工幾乎就是日本近代工業化的縮影。1884年，三菱創辦人岩崎彌太郎承租長崎造船所，奠定重工基礎；二戰期間，從武藏號戰艦、潛艇、魚雷、戰車到二戰時期著名的零式戰鬥機，三菱皆為核心製造者。戰後雖一度淡出軍工舞台，但隨著區域安全環境惡化，其軍事角色再度被推向前線。

2023年，美國最大軍火商洛克希德馬丁將亞洲總部遷至東京。（路透）

三菱重工負責組裝F-35戰機

長期以來，三菱重工被視為美國洛克希德馬丁在日本最重要的合作夥伴，負責F-35戰機機翼、發動機等關鍵組件組裝，甚至被戲稱為「高級組裝廠」。然而，透過日英義三國共同推動的次世代戰機計畫GCAP，三菱已取得核心源代碼與先進雷達系統的開發主導權，角色正由代工者轉為平等的技術合夥人，顯著提升在日美軍工合作中的議價能力。

日本2014年解禁武器出口後，積極布局國際防務市場。近年在亞太軍火需求暴增的背景下，BAE Systems、洛克希德馬丁、L3Harris等美歐軍工巨頭紛紛將亞洲戰略據點轉向東京，實際上就是圍繞三菱重工形成新的軍工交會點。日法合作的OZZ-5無人掃雷潛航器，更被視為日本首次與歐洲國家深度共同研發國防技術的里程碑，未來不僅供應日本海上自衛隊，也瞄準盟國市場。

美國海軍遠征移動基地艦「米格爾基思號」。（圖取自美國海軍官網）

成美軍在第一島鏈的「前線維修站」

更具戰略意義的是，美國海軍後勤體系正出現結構性轉變。由於本土造船與維修產能嚴重不足，美軍開始將艦艇MRO（維修、修理與大修）外包給盟國。2025年，美國遠征移動基地艦首次在三菱重工橫濱造船廠完成大修，象徵三菱正式成為美軍在第一島鏈的「前線維修站」。在美國造船體系空洞化、中國造艦能力急速擴張的對比下，這項角色轉換極具戰略與經濟價值。

從財務面來看，三菱重工的企業性格也正發生質變。過去，公司以燃氣渦輪機等能源設備獲利，補貼高成本的國防研發；如今，國防與航太部門已轉為高速成長的「現金奶牛」。軍事裝備營收從2023年的約6000億日圓，快速跳升，預計2026年前即可達成1兆日圓目標，佔總營收比重持續攀升。

在中國「下餃子式」造艦、以及美日防衛預算同步創高的夾擊格局下，日本軍工產業被賦予更關鍵的戰略角色。三菱重工不再只是國內承包商，而是串聯美日歐防務體系的核心節點。對日本而言，這代表產業升級與國防自主；對區域局勢而言，則象徵印太軍工版圖正在重新洗牌，而三菱重工，正站在風暴中心。

三菱重工業是日本最大的國防工業承包商，也從事火箭等航太業務。（歐新社）

