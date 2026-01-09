省錢好物！退休族在好市多必買4件居家用品清單1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在好市多（Costco）購買食品雜貨和食材，一般消費者都知道可以省下不少錢，而且大量購買更划算，而對於需要精打細算的退休族，衛生紙、洗衣液等4件居家用品，則應列在必買清單上，長年下來，可為荷包省下不少錢。

《GOBankingRates 》報導，退休人士的收入固定，需要精打細算，而在Costco家居用品，很多都經濟又實惠，是退休族控制預算的好方法之一，而以下4件家居用品，是購物專家認為退休族應將其列在必買清單之上。

1、洗衣液

想1次洗146次衣服再補充洗衣精嗎？如果您是退休人士，那麼您絕對應該在Costco購物車裡備上1瓶Kirkland Signature超潔淨洗衣精。

註冊理財顧問 （CFC） 和Financially Fulfilled Pro創始人瓦拉達雷斯（Robin Valadares）表示，它降低了家庭必需品的單次使用成本，讓節省下來的錢不斷累積，從而在每月預算的其他方面提供更大的財務靈活性。

2、衛生紙

身為退休人士，您絕對不想每次需要衛生紙都跑好幾趟商店。因此，在 Costco 購買1包36卷裝的Kirkland Signature 衛生紙是明智之舉。

「品質好、經久耐用，而且每卷價格比名牌便宜得多，」退休生活網站Her Retirement創始人林恩·圖米說。

3、LED燈泡

瓦拉達雷斯表示，這是經典的「不費吹灰之力就能省錢」的策略，他補充，退休人員通常待在家裡的時間更長，這意味著更高的水電費，改用LED燈泡是立即降低用電量的最簡單方法之一。

根據瓦拉達雷斯的計算，Costco 的大包裝燈泡，每包 16 到 24 個 LED 燈珠，大大降低了每個燈泡的成本，而且由於 LED 燈可以使用多年，因此在很長一段時間內，您無需擔心更換燈泡的麻煩和費用。

4、廚房電器

像Costco出售的Instant Pot RIO 6 誇脫多功能電壓力鍋這樣的廚具，能為退休人士節省時間和金錢。

個人理財部落客Jim Wang指出，Costco 出售很多家電，而且都提供兩年保固（Costco 在製造商保固期基礎上再延長1年），還提供免費舊家電搬運和安裝服務。

