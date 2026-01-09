焦點股》華通：太空AI資料中心題材發燒 急拉噴漲停

華通今日股價急拉漲停。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕太空AI資料中心題材持續發燒，HDI板龍頭華通（2313）為PCB太空板龍頭，法人預估華通衛星業務今年營收有望年增22%，加上該公司亦積極跨入AI伺服器、光通訊等領域，今年獲利備受法人看好，今日股價盤中再度衝上漲停。

截至10:30分左右，華通股價緊鎖漲停，成交量逾9.12萬張，漲停價115.5元，漲停委買張數逾7000張。

華通去年12月合併營收72.2億元，月增7.13%、年增13.09%，優於市場預期，去年全年合併營收年增4.87%。華通為低軌衛星PCB板重要供應商，法人指出，去年星鏈Starlink發射次數年增36%達122次，平均每次發射衛星顆數年增18%至26顆，推估今年發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射下，上調今年華通衛星營收5%至185億元，年增22%，並預估2027年增21%達224億元，2026年至2027年營收佔比各為21.5%、22.7%。

