記憶體族群遭關緊閉 股價紛重挫

2026/01/09 10:15

記憶體族群遭關緊閉，股價紛重挫。（記者洪友芳攝）記憶體族群遭關緊閉，股價紛重挫。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）昨被證交所列為處置股票，今天三檔個股股價從雲端跌落，相繼陷入跌停，近期屢飆漲停的旺宏（2337）也一度跌停。記憶體相關族群創見（2451）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、華東（8110）、福懋科（8131）也紛被砍殺到慘跌。

近期第二次被列入處置股票的南亞科，改採每20分鐘人工撮合一次，處置期至1月22日，投資人交易受限，致使南亞科今股價開低走低，截至9點37分，股價緊鎖跌停217.5元，一舉下跌24元，成交量縮減為逾4700張；華邦電跌停至百元以下的97.7元，下跌10.8元，成交量3.15萬張。

力積電以48元開盤，一度跌停至44.7元，截至9點42分，打開跌停，股價暫報45.7元，下跌3.95元、跌幅近8%，成交量3.54萬張；旺宏盤中也一度跌停至57元，後來也打開跌停，股價來到59.4元，跌幅6%，成交量仍呈現大量達43.4萬張。

