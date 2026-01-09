UNIQLO冬季神級羽絨大衣曝光！日網讚：裡面只穿T恤就夠暖

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾。日本媒體近日指出，UNIQLO的「無縫羽絨大衣」（シームレスダウンコート）因為其保暖性能優異，版型時尚，獲得不少消費者的正面評價，有人更大讚：穿上無縫羽絨大衣後，裡頭只要穿上一件 T 恤就夠暖了。

日媒指出，無縫羽絨大衣售價19900日圓（約4075元新台幣），是款能為冬季休閒穿搭全面升級的高機能羽絨外套，該商品填充物採用750以上Fill Power （蓬鬆度）的羽絨，兼具輕量與高保暖性能。能長時間維持舒適溫暖。外套同時具備高機能防潑水加工處理，在小雨與降雪的天氣也能安心穿著，實用性十足。袖口採用羅紋設計，可防止冷空氣灌入，進一步提升保暖效果。

此外，帽兜可透過拉鍊拆卸，轉換為立領造型，讓穿搭可依照使用場景與個人喜好自由變化。整體剪裁為不強調腰身的直筒線條，無論是俐落正式風格或休閒穿搭，都能輕鬆搭配，展現乾淨俐落的視覺印象。

從消費者評價中可以看到不少正面回應，例如：「就算出差到北國也完全沒問題，保暖度很夠，CP 值很高」、「看起來顯瘦，而且真的非常暖，一件 T 恤就能撐住」、「以 UNIQLO 來說算是較高價位，但結論是非常滿意」、「能一路包覆到膝蓋上方，真的很暖」。

UNIQLO的「無縫羽絨大衣」。（圖擷取自官網）

