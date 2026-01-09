建新2025年營收創新高 新科智慧物流園區Q1拿使照

建新國際董事長陳彥銘（左）、總經理總經理柯勝鐘（右）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕專業整合物流廠商建新國際 （8367）2025年12月合併營收2.86億元，月增1％、年增10.8％。累計2025年全年合併營收32.4億元，年增12％。建新指出，在自動化裝卸、倉儲與港區物流等多元業務動能的一條龍業務同步放大的帶動下，推升2025年全年合併營收改寫歷史新高記錄。

展望未來，建新持審慎樂觀看法。建新指出，看好在全球貿易、能源轉型與供應鏈重組趨勢推動下，港區物流、裝卸與倉儲需求仍具成長空間，集團將持續深化自動化裝卸設備投資、擴充倉儲量能，並透過港區與自貿港資格優勢，強化在新能源、天然氣、非煤炭散裝貨物及高科技物流領域的布局。而建新台北港的新科智慧物流園區第一期倉庫工程預計有望於第一季取得使用執照，後續將正式投入營運，將挹注營運表現。

建新表示，2025年全年營收成長，主要受惠自動/傳統裝卸業務，與倉儲業務動能持續放大，包括集團於台中港與高雄港建置之環保密閉式煤倉與自動卸煤系統，在「不落地、不揚塵、密閉式」設計優勢，兼顧環保要求與作業效率，已取得成為銅土與多家能源相關客戶，在主要客戶裝卸需求墊高下，加上建新拓展非煤裝卸業務亦有斬獲，帶動台中港與高雄港整體產能利用率，2025年全年自動/傳統裝卸業務營收明顯年增13.5％，營收占比亦提升至60％水準。

建新指出，旗下非煤炭業務亦展現穩健成長動能，受惠2025年2月及9月起，高雄港與台中港天然氣管裝卸倉儲長期標案已陸續正式認列，為集團帶來具中長期能見度之穩定營運挹注；另外，受惠風電運營及相關AI產業出貨量增加，2025年全年倉儲業務營收同步年增12.35％，進一步增添整體營運動能。

建新指出，集團長期深耕港區物流，完善報關、運輸、倉儲、裝卸與貨櫃中心等垂直整合服務，打造一條龍整合物流解決方案，能有效協助客戶降低作業成本、縮短通關與轉運時程，提升整體供應鏈效率。特別是在高度法規管制的港區產業中，建新同時具備港區裝卸經營許可、自由貿易港區事業資格、海關核准自主管理倉儲、AEO優質企業認證，以及危險品與特殊貨物運輸等多項關鍵執照與資格，是少數能在港區提供完整整合物流服務的業者。

