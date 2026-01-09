CP值爆表！MUJI「5990」日圓熱銷「時尚外套」 網喊：四季皆可穿

MUJI「5990」日圓熱銷「時尚外套」，網喊四季都可穿。（擷取自無印良品官網）

〔財經頻道／綜合報導〕無印良品（MUJI）提供各式各樣的服裝和家居用品，設計簡約實用，深受各年齡層的喜愛，而售價5990日圓（約新台幣1198元）由天然纖維製成的「蓬鬆外套」，由於輕盈、柔軟，還可穿在大衣裡，網友大讚，買了絕不會後悔、四季皆宜。

日媒報導，這款女士卡波克混紡雙層紗絎縫外套（カポック混二重ガーゼ キルトジャケット）沒有領子，穿起來很方便。

請繼續往下閱讀...

在材質上，其紗布布料是由天然纖維木棉製成，棉質部分為有機棉，雙層結構使其輕盈保暖，觸感光滑透氣，而設計上，其袖子長至手腕，即使穿著外套也能完全遮住袖口，且V領設計使領口略微收緊，從而修飾臉型，使臉部看起來更小巧精緻，即使作為內搭穿著，也不會影響外搭的穿著效果。

把它穿在修身西裝外套裡面，可以營造出襯衫般的效果，更顯精緻優雅，搭配黑色，則能打造成熟穩重的氣質，疊穿不會顯得臃腫，是寒冷天氣裡的理想選擇。

當天氣變暖時，您可以單穿，簡約的設計意味著您可以搭配任何內衣或下裝，天然材質的質樸感為您的整體造型增添溫暖。

1位網友在官網貼文說,前幾天我在店裡閒逛，覺得這件外套可能有點早，但感覺它很適合早春穿。我本來只是想試穿一下，結果卻很喜歡。我想要一件寬鬆舒適的，所以趕緊把最後剩下的卡其色XL碼買了下來。它的內襯是防風的，我覺得會非常實用，烈推薦，買了絕對不會後悔！

另１網友則說，它很薄，但雙層紗布使其防風且易於折疊，因此是1款1年四季都適用的單品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法