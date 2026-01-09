家登去年12月營收創新高 全年年增12％

家登董事長邱銘乾（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）於今（9）日公佈2025年12月營收，集團合併營收約為新台幣8.73億元，創單月歷史新高，月增19.1%、年增約49%；2025年全年累計營收約73.4億元，相較2024年成長12%，創歷年新高。截至9點19分，家登股價暫報409.5元，下跌4元。

家登表示，EUV POD及先進製程FOUP連續三個月出貨高峰，整體第4季攀升至新的出貨量能，引領家登全年度表現轉守為攻、後來居上，營收創雙位數成長成績。2026訂單能見度明朗，將全力備貨以滿足客戶年前需求。

家登指出，2025年充滿挑戰與轉機，上半年美國關稅新政導致全球經濟劇烈震盪，市場恐慌情緒發酵，家登以穩健營運面對一切變化，全球化的布局在此起到關鍵穩定作用，同時與客戶堅實的夥伴關係，彼此站在同一陣線，共同商議解決方案；下半年家登晶圓載具打開全球市場，第4季出貨量能攀向新高峰，光罩載具，晶圓載具獲大客戶肯定，需求與市占創下新的里程碑。

