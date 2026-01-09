黃金為何漲不動了？背後關鍵原因一次看

黃金價格週四（8日）持平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（8日）持平，投資人靜待即將公布的美國非農就業數據，以研判聯準會（Fed）未來的貨幣政策走向；不過，短期內仍受到商品指數調整帶來的賣壓影響，漲勢持續受限。

現貨金價持平報每盎司 4452.64 美元，盤中一度下探至 4406.89 美元的低點。2 月交割的美國黃金期貨小幅收低，收盤價報每盎司 4460.70 美元。

彭博商品指數（Bloomberg Commodity Index）一年一度的權重再平衡作業已於本週啟動。該機制為定期調整各項商品在指數中的比重，以使指數更貼近市場實際狀況。

RJO Futures 資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「在商品指數重新調整的過程中，黃金與白銀在接下來幾個交易日勢必持續承受壓力。」、「一旦到了下週中段，市場塵埃落定，對於長線多頭而言，將是重新進場的不錯時機。」

投資人正聚焦於週五將公布的美國非農就業報告，以進一步釐清聯準會的政策方向。根據《路透》調查，市場預期 12 月新增就業人數為 6 萬人，略低於前一個月的 6.4 萬人；失業率則可望自 4.6% 小幅降至 4.5%。

目前市場已反映聯準會今年可能降息2次的預期。作為不具孳息的資產，黃金通常在低利率環境中表現較佳。

數據顯示，美國上週初領失業救濟金人數小幅上升；此前公布的數據也指出，11 月職缺數量降幅超出預期，12 月民間部門就業成長亦低於市場預估。

另一方面，地緣政治緊張情勢仍在升溫。美國在大西洋扣押2艘與委內瑞拉有關的油輪；同時，市場亦傳出美國官員曾討論向格陵蘭居民提供一次性補助，以鼓勵其脫離丹麥、並可能轉而與美國結盟。

滙豐銀行（HSBC）最新預測指出，受地緣政治風險升高與各國財政負債擴大影響，金價有望在 2026 年上半年觸及每盎司 5000 美元。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌 3.2%，報每盎司 75.64 美元；鉑金下跌 2.3%，至每盎司 2253.91 美元；鈀金則下滑 1.1%，報每盎司 1745 美元。

