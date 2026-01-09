川普揮裁員大刀 聯邦機構幾乎無一倖免

週四（8日）公佈的政府數據顯示，2025年，總計超過32.2萬人離開美國政府機關。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據週四（8日）公佈的政府數據，美國總統川普（Donald Trump）在2025年削減聯邦政府員工的計劃波及到所有主要機構，教育部、住宅部到財政部在內的內閣部門首當其衝地受到裁員的影響，總計超過32.2萬名員工離開政府機關。

《彭博》報導，根據美國人事管理局（OPM）數據，自川普上任以來，已經有超過32.2萬人離開美國政府機關，離任的人數是新入職人數的3倍多，顯示出勞動市場正經歷數十年來最劇烈的變革。包含招聘的數據來看，政府工作人員淨減少約21.9萬人。

川普上任第一天就下令，暫停招聘，並任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）負責一項旨在削減政府支出的全面計劃。

川普誓言要解散的教育部，在2025年1月至11月期間裁員約39％；同期住宅與城市發展部員工減少23％；財政部員工人數減少21％。

從整體數字來看，裁員幅度最大的部門包括國防部、退伍軍人事務部、財政部、衛生及公共服務部。其中，財政部下屬的國稅局受到最大的衝擊，員工人數比川普第2個任期開始時減少2.2萬人；退伍軍人健康管理局的員工人數也減少超過2.14萬人。

馬斯克在領導政府效率部期間，最著名的行動之一是「岔路計劃」（Fork in the Road），這項計劃允許聯邦僱員在離任後繼續留職長達6個月甚至更長的時間。這些離任大多是透過自願離職和退休計劃來實現，只有3％的離職是由於裁員。

不過，並非所有機構的人員總數都出現縮減，根據美國人事管理局追蹤的127個機構當中，截至11月，約有12個機構淨就業人數略有成長。這些機構包括白宮下屬部門，例如行政辦公室、經濟顧問委員會和貿易代表辦公室。其他機構，例如情報部門、外交部門和美國郵政署則不需向人事管理局報告人員資料。這些數據也不包含大多數立法、司法部門。

