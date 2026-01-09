為壓低利率 川普：已指示政府買2000億美元抵押貸款債券

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（8日）在社群平台上表示，他已指示聯邦政府購買2000億美元（約新台幣6.3兆元）的抵押貸款債券。川普稱，此舉將有助於降低抵押貸款利率，因為美國人正擔心房價上漲。

《美聯社》報導，在11月期中選舉前，川普和白宮一直在試圖表明他們正在回應選民對住房負擔能力的擔憂。由於持續的房屋建設缺口，房價普遍上漲速度超過收入成長速度，這使得租屋族更難買下首套住宅，現有屋主也更難升級新房。

川普表示，兩家受政府監管的抵押貸款公司房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）擁有2000億美元（約新台幣6.3兆元）的現金，將用於完成這次的購買。川普指出，這將壓低抵押貸款利率，降低每月還款額，使購房成本更加實惠。

白宮官員尚未立即回應有關採購時間表的問題。

聯準會（Fed）過去曾在經濟動盪時期購買抵押貸款債券，以幫助降低利率，這使得許多屋主能夠以3％或更低的利率重新貸款。近期的低利率使得這些屋主不願出售房產，導致市場房源短缺。

根據房地美數據，美國抵押貸款利率平均約6.2％，自2022年9月以來，30年期抵押貸款利率從未低於6％。房地產經紀公司Redfin的首席經濟學家菲爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示，政府購買抵押貸款債券，可以使30年期固定利率抵押貸款的利率降0.25至0.5個百分點。

但菲爾韋瑟也提到，這種購買行為並不能解決根本問題，例如市場上長期存在的房屋短缺。菲爾韋瑟指出，將抵押貸款利率降低0.25至0.5個百分點或許能在一定程度上刺激需求，但他認為這並不能解決住房市場存在的限制問題。

除此之外，還有一個風險是川普將動用原本用於緩衝經濟衰退的現金儲備，這些儲備原本應該像經濟大蕭條時期一樣，幫助抵禦經濟下滑。從某種意義上來看，如果房地產市場出現任何不利情況，房地美和房利美可能會更加脆弱。

