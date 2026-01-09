國際油價大反彈！收在2週來新高 原因揭曉

國際油價於週四（8日）反彈，投資人持續評估委內瑞拉局勢的最新發展。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在連續兩個交易日下跌後，國際油價於週四（8日）反彈，上漲逾 3%，收在2週來新高，投資人一方面評估委內瑞拉局勢的最新發展，另一方面也對來自俄羅斯、伊拉克與伊朗的原油供應前景感到憂慮。

美國紐約西德州中級原油上漲 1.77 美元，漲幅 3.2%，收每桶 57.76 美元。

布蘭特原油期貨上漲 2.03 美元，漲幅 3.4%，收每桶 61.99 美元。這也是布蘭特原油自去年 12 月 24 日以來的最高收盤價。

2名消息人士向《路透》表示，在美國宣布達成價值 20 億美元的石油交易，並向委內瑞拉供應美國商品後，駐委內瑞拉的外國使館已開始安排下週的訪問行程，屆時將包括美國與歐洲石油公司的代表。

美國於週三在大西洋扣押了兩艘與委內瑞拉有關的油輪，其中一艘懸掛俄羅斯國旗。此舉是美國總統川普強勢推動主導美洲地區原油流向、並迫使委內瑞拉社會主義政府轉向成為盟友的一部分。

在上週六美軍突襲加拉加斯、逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國進一步升高對往返委內瑞拉的受制裁船隻封鎖行動。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 的分析師在報告中指出：「整體能源市場正在反彈，原油基準價格已回到上週五、也就是美國逮捕馬杜羅之前的收盤水準附近。」、「這項重大政治發展對能源市場影響有限，其實並不令人意外，因為實質數量的委內瑞拉原油要進入美國墨西哥灣沿岸地區，可能還需要數年時間。」

