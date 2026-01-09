中資出手！路透：中國安踏體育提出收購Puma 29％股份

知情人士透露，中國安踏體育已提出從法國皮諾家族手中收購Puma 29％股份。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕3名知情人士透露，中國安踏體育（ANTA Sports）已提出從法國皮諾家族（Pinault family）手中收購陷入困境的德國運動服飾品牌彪馬（Puma）29％股份。

《路透》報導，2名知情人士稱，安踏體育在幾週前就提出了收購邀約，並準備好收購所需的資金，以備交易達成。但其中1名知情人士補充，目前收購進展陷入停滯。第4名知情人士則透露，皮諾家族旗下的阿提密斯集團（Artemis）先前預期自身持有的Puma股份報價應超過每股40歐元。

請繼續往下閱讀...

阿提密斯集團是由法蘭索瓦－昂希．皮諾所經營，他同時也是法國開雲集團（Kering）的董事長，旗下擁有包括古馳（Gucci）在內的多個時尚品牌。

收購的消息傳出後，Puma週四（8日）收漲9％，股價來到2025年5月以來最高。截至週三（7日）收盤，Puma的市值為33億歐元（約新台幣），較去年同期跌約50％，主因是該品牌的銷售額大幅下滑。

知情人士在去年11月就曾透露，在香港上市的安踏體育有意收購Puma。安踏過去就以收購和重組西方運動、生活風格品牌而聞名，2019年，安踏主導的財團收購了亞瑪芬體育（Amer Sports），這家公司旗下擁有運動用品器材商威爾森（Wilson）、戶外服裝始祖鳥（Arc'teryx）等知名品牌。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師表示，阿提密斯集團可能出售其持有的29％股份，這對於Puma的股權發展來說是一個正面的訊號，潛在的新所有權可以支持對該品牌的投資，提供新的視角，並支持新任執行長霍爾德（Arthur Hoeld）領導下的轉型戰略。

一些與阿提密斯集團關係密切的知情人士在9月曾表示，皮諾家族不會以當前的市價出售手中的Puma股份，但也承認這些股份「並非戰略性投資」。在那之後，Puma股價漲了15％。

