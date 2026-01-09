川普出大招、想用鈔票收編格陵蘭？路透爆料：每人發10萬美元加入美國

美國總統川普研向格陵蘭居民發錢，換取加入美國。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》披露，近期川普政府在白宮內部討論一項極具爭議性的構想，想直接向格陵蘭居民發放現金，說服他們脫離丹麥、轉而加入美國。知情人士指出，討論中的金額從每人1萬-10萬美元（約新台幣31.5萬元-315萬元）不等，若以格陵蘭約5.7萬人口計算，總金額可能逼近60億美元（約新台幣1894.9億元）。

市場認為，這項構想被視為華府「買下格陵蘭」的最新版本，也讓外界再度譁然。《路透》指出，白宮正在討論多種取得格陵蘭島的方案，其中包括可能動用美國軍隊，但這項發錢策略對於長期以來一直在爭論自身獨立以及經濟上對丹麥依賴問題的格陵蘭島居民來說，此舉可能會顯得過於功利，甚至有損他們的尊嚴。

根據多名熟悉內情的人士透露，這並非隨口一提，而是包括白宮幕僚在內的美國官員，已認真評估的選項之一。儘管實際支付方式、時程與條件仍不明朗，但「一次性發錢」已被視為影響格陵蘭民意、推動其走向獨立甚至與美國建立新關係的潛在工具。

格陵蘭隸屬丹麥，長期以來在政治上討論獨立，在經濟上則高度依賴丹麥補助。

格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）日前已公開表態反對。他在臉書上寫著 :「夠了，別再做併吞的白日夢」。歐洲各國領袖也迅速站到丹麥與格陵蘭一邊，強調相關決定只能由丹麥與格陵蘭自行做出。法國、德國、英國等多國更發表聯合聲明，直言任何外部勢力都無權介入。

面對媒體詢問，白宮並未正面否認相關討論，只重申川普與國安團隊「正在研究所有可能性」。美國國務卿魯比歐也表示，將在華盛頓與丹麥外長會面，討論格陵蘭議題。川普本人則再度強調，基於國家安全與戰略考量，美國「需要格陵蘭」，並稱丹麥「無法提供必要的保護」。

川普長期認為，格陵蘭擁有關鍵礦產資源，對先進軍事與科技應用至關重要，同時也是美國在北極與西半球地緣政治布局中的戰略要地。知情人士透露，白宮內部對此事的急迫感近期明顯升高，部分原因是川普政府剛完成一項高度冒險的海外行動，讓幕僚希望延續「動能」，推進其他長期目標。

除了直接發錢，另一個被討論的方案是與格陵蘭建立類似「自由聯合協定」（COFA）的關係。這類協定過去僅適用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島與帛琉，美國提供防衛與多項公共服務，換取軍事與戰略自由度。不過，這類安排通常只適用於已獨立國家，意味著格陵蘭若要採行，勢必先與丹麥分道揚鑣，而現金誘因，正可能被視為推動公投的工具之一。

民調顯示，儘管多數格陵蘭人支持脫離丹麥，但卻不想成為美國的一部分。

