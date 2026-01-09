在南極沒人穿白衣 ? 科學家行李箱只帶彩色衣服 日媒曝「背後秘辛」

白色在南極最危險？日媒揭科學家只穿彩色衣服的生存法則。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在一片雪白的南極大地上，幾乎看不到在此的科學家身穿白色衣服，這不是審美問題，而是攸關安全與生存的選擇。日媒指出，南極科學家與觀測隊員出發時，刻意只帶顏色鮮明的服裝，關鍵原因竟是當地水質。

日本南極觀測隊以昭和基地為據點，長期進行各類科學觀測與研究。據報導，曾擔任南極地域觀測隊隊長的原田尚美指出，在南極節約用水至關重要，只能用不經過率的融化雪水於每週洗一次衣服，這樣的水會讓白色衣服洗滌後逐漸變黃。因此，團隊在出發前會被告知這種情況，最穩健的做法就是只攜帶彩色衣物前往南極。

請繼續往下閱讀...

專家指出，在極地，能不能被看見，有時就是生與死的差別。因為一旦遇上暴風雪、視線惡化或意外倒地，白色衣物也會瞬間與背景融為一體，等同「隱形」。

報導指出，南極是一塊與世隔絕的大陸，一年只有一次補給機會。因此，燃料、食物、研究器材、建材與零件，全都必須隨著觀測船「白瀨號」一次運抵。倘若科學家或隊員忘了帶東西，將無法回頭拿，壞掉的設備也幾乎不可能補貨，只能現場想辦法應對。

原田尚美指出，隨著通訊衛星技術大幅進步，如今在南極使用社群平台、觀看 YouTube 幾乎不成問題，但生活中最困難取得的仍是物資，尤其是食材的準備。

不過，最棘手的一點，居然是南極的環境可能改變人的口味。據報導，不少隊員來到南極後，突然特別想吃甜食；其中，巧克力與冰淇淋成了心靈慰藉，甚至還曾因為甜食需求暴增，導致巧克力短缺的情況，讓廚務人員相當頭痛。

儘管如此，現代南極生活其實比外界想像中便利許多。高速通訊讓新聞、影音與社群幾乎即時可得，與家人朋友保持聯繫，對心理狀態是一大支撐。不過，嚴酷環境仍會帶來意想不到的風險。夏季積雪融化後，空氣中瀰漫含有礦物微粒的塵土，若在戶外裸露使用相機或筆電，鏡頭與螢幕可能因此受損。

整體而言，從穿什麼顏色的衣服、帶多少衣服、襪子、準備多少巧克力，南極生活的每個細節，背後都是一連串關於安全、生存與心理平衡的現實考量，在這片白得刺眼的土地上，彩色不只是風格、而是一種必要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法