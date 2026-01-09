UNIQLO中國業績火爆 ! 日媒笑稱 : 中日關係惡化「影響遠不及氣溫變化」

UNIQLO銷售旺，母公司迅銷刷新歷史高、上修財測，推動股價狂飆。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）母公司迅銷（Fast Retailing）集團再度繳出亮眼成績，獲利刷新歷來最高獲利表現。日媒指出，旗下經營UNIQLO、GU 等品牌的迅銷，其2025年9-11月的營收、營益、純益同創歷史新高紀錄，其大補丸就是UNIQLO業績暢旺所帶動。

據報導，UNIQLO在日本國內與海外所有區域全面呈現增收增益，但中國市場表現最為突出。主要是中國自10月下旬開始氣溫明顯下降，帶動秋冬商品銷售回溫，挹注中國市場繳出雙位數的獲利成長。日媒直言，中日關係惡化「影響遠不及氣溫變化」。

根據財報數字，迅銷集團在2025年9-11月合併營收較去年同期成長14.8%至1兆277億日圓（約新台幣2068.6億元），合併營益大增33.9%至2109億日圓（約新台幣424.5億元）、合併純益增加11.7%至1474億日圓（約新台幣296.7億元），就歷年同期情況來看，營收、營益、純益皆創下歷史新高紀錄。

與此同時，日本UNIQLO事業營收較去年同期成長12.2%至2990億日圓（約新台幣602億元），營業利益大增20.2%至624億日圓（約新台幣125.6億元）；海外UNIQLO事業營收大增20.3%至6038億日圓（約新台幣1215.6億元），營業利益大增38.0%至1173億日圓（約新台幣236.1億元）。

迅銷指出，在海外UNIQLO事業中、就區域別業績（以當地貨幣計算）來看，上季中國市場營收增加、獲利出現2位數增幅；香港營收、獲利皆呈現增長。至於台灣營收增加、但獲利萎縮；南韓、北美、歐洲以及東南亞/印度/澳洲市場營收、獲利皆出現2位數增幅。

對於外界關注日中關係惡化是否會對未來業績造成影響，迅銷方面坦言「目前難以斷言」，但同時強調，其影響程度遠不及氣溫變化來得直接與顯著。只要能精準掌握氣候變化並快速回應消費者需求，仍有信心在未來持續推升業績成長。

分析師指出，迅銷再次證明其供應鏈反應速度與商品調整能力，已把「天氣變化」轉化為實際獲利的關鍵競爭優勢。

