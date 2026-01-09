注意信箱！Costco商品降價「主動退錢」 會員實例曝光掀熱議

美式賣場好市多（Costco）一向以「對顧客友善」聞名。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）一向以「對顧客友善」聞名，像是極為寬鬆的退貨政策，但近日國外一名顧客在網路上分享了自己對Costco的主動提供的價差補償，相關討論隨即引發熱烈迴響，不少人也表示自己有遇到過，更坦言，正是這類政策，成為他們每年願意續繳Costco會員年費的重要原因之一。

《Parade》報導，最近在 Reddit 的 Costco 專版上引起高度討論的話題，正是Costco所採行的「價格調整政策」，也就是商品在購買後 30 天內若出現降價，消費者可申請退還差額。

該名網友去年12月中旬率先在 Reddit 上貼出一封Costco寄來的信件，並將貼文標題取為「為什麼我會永遠忠於 Costco」。信中提到，該名顧客先前購買的一項商品，之後價格有所下調。Costco在信中稱：「我們已重新談到更優惠的價格，並將這份節省回饋給您。」隨信還附上一張面額 20 美元（約638元新台幣）的 Costco 購物卡。

該則貼文獲得超過 2.5 萬個讚，並吸引大量其他Costco會員留言，分享自己曾有過類似經歷。其中一名網友表示，自己曾透過Costco 預訂一趟歐洲旅遊行程，費用約為 4000 美元（約12.76萬元新台幣），「大概在旅程結束 6 個月後，他們寄來約 500 美元（約1.59萬元新台幣）的退款或回饋金，因為顯然當初我被多收了費用。」這名網友補充說：「Costco 已經贏得我毫不動搖的忠誠。」

另一名網友分享：「同樣的事情也發生在我身上，我買了一台電視，他們寄來一張 50 美元（約1595元新台幣）的購物卡，內容也是一樣的說法。Costco 真的是最棒的，拜託千萬別改變。」

報導提到，嚴格來說，Costco 的官方政策是由消費者自行提出價格調整申請；然而這則 Reddit 討論貼文顯示，許多顧客在完全不知情的情況下，就已收到Costco 主動提供的價差補償。

當然也有部分會員表示，自己從未成為這類退款的幸運兒；還有人分享了截然不同的經驗，認為自己明明應該符合退款資格，卻始終無法順利拿到補償。

還有少數人認為，這項政策其實是一種「低成本培養忠誠度」的手段，但針對這種說法，多數網友似乎並不反感。此外，也有不少Costco 會員打趣表示，拿到的退款反正最後還是會再花回Costco 。

