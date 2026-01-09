如何在30天賺到1萬美元？億萬富翁教你：靠「一支手機」就行

美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大企業家、私募股權公司O'Leary Ventures董事長、美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）日前表示：「如果我醒來時一毛錢都沒有，卻必須在 30 天內賺到 1 萬美元（約31.85萬元新台幣），我只會做一件事：用社群媒體幫企業做客戶開發。」

《Benzinga》報導，奧利里在X平台發文並附上影片，進一步說明他的想法。他表示：「如果你會剪影片，也知道怎麼把影片發到社群平台上，只要一支手機，你就能幫企業帶來客戶。」他的提案很簡單：走進一家店，對老闆說，每幫你帶來一位客戶，你就付我 100 美元，然後開始拍影片。

奧利里在影片中說：「你會很驚訝有多少企業老闆根本不知道該怎麼用社群媒體。」並補充說：「但如果你是拿著手機長大的人，你就懂。」

奧利里直言，這是「當你真的想賺錢時，最主要的收入來源」，並毫不保留地說：「這是目前最棒的副業。」

報導分析，這個模式的吸引力也顯而易見：成本低、需求高，而且幾乎不需要任何創業資本。只要你能剪輯影片、加點音樂，並發布能吸引顧客上門的內容，你就已經擁有一項可以變現的技能。

很多人都在努力「經營個人品牌」或成為網紅，但奧利里的建議是：別再追逐粉絲數，專注在能帶來實際成果的事情上。

奧利里的建議其實可以濃縮成一句話：在當今的經濟環境中，手機不只是讓人分心的工具，更是一種槓桿。不論是拍影片、接案工作，或是轉手資產，最好的副業並不在於外表有多炫，而是在於能否解決一個「有人願意付錢解決的問題」。

