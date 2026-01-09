UNIQLO「神級肩背包」平價卻有精品感 日網：錯過就買不到

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，UNIQLO廣受好評的包款「澎軟肩背包」（パフィーショルダーバッグ），在社群平台上被形容為「看起來像高端精品」而爆紅，該款商品一再出現完售與再販售的情況，話題熱度居高不下，更獲得眾多使用者高度評價，被不少人形容為「錯過就買不到的夢幻逸品」。

日媒報導，澎軟肩背包在UNIQLO官網售價為2990日圓（約613元新台幣），其最大特色在於內含填充棉、外型蓬鬆可愛的輪廓，以及宛如真皮般柔軟且細緻的高質感觸感。

請繼續往下閱讀...

包款具備可輕鬆收納 13 吋筆電的實用容量，同時重量卻輕到幾乎讓人忘了正在背包。整體設計能自然貼合身形，即使裝入大量物品，外觀依然俐落有型。

澎軟肩背包自上市後便因品質表現超出預期而湧入大量訂單，目前部分顏色仍持續缺貨，可說是一款入手難度極高的人氣單品。報導建議，若在實體門市發現，建議直接入手，這被不少人形容為「錯過就買不到的夢幻逸品」。

實際購入者也給予高度評價，包括「就算放進筆電和水壺也不會變形，最讓人驚艷的是肩膀完全不會痛，通勤變得輕鬆許多」、「能放筆電的包包通常都很無趣，但這款設計可愛，背起來心情會變好」、「合成皮革非常柔軟又服貼，就算在擁擠的通勤電車裡也不礙事」、「霧面質感一點也不廉價，雨天也能放心使用，反而比昂貴的真皮包更常派上用場」等好評不斷。

UNIQLO廣受好評的包款「澎軟肩背包」。（圖擷取自UNIQLO官網）

報導提到，WORKMAN 推出的「可變身為後背包的肩背包」（リュックに変身ショルダーバッグ）也是不錯的選擇，主打肩背包與後背包的 2WAY 設計。平時可作為肩背包輕鬆使用，當行李變多時，只要拉開底部拉鍊並翻轉，即可變身為約 14 公升容量的後背包。

包內設有2個內袋與鑰匙掛勾，方便收納各種小型電子產品與鑰匙，不易遺失。材質採用防潑水布料，應付突如其來的小雨也不成問題。外型簡約百搭，無論通勤通學、旅行或戶外活動都相當合適。

顏色提供黑色與棕色兩款，並採可翻面設計，可依心情或穿搭變換風格。兼具高 CP 值與實用性的變身包款，只要擁有一個，就能讓日常生活更加輕鬆便利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法