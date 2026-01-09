錢別傻傻放在銀行！「它」才是成為財富自由的關鍵

錢別傻傻放在銀行！投資才是成為財富自由的關鍵。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每個人都想成為百萬富翁，那麼，他們致富的秘訣是什麼呢？專家一致認為，「投資」是成為百萬富翁的關鍵。雖然投資管道多種多樣，但如果你不把錢投入到某個領域並讓它複利增長，那麼賺到數百萬美元將會難上加難。

《GOBankingRates》報導，克拉克律師事務所首席律師馬修·R·克拉克（Matthew R. Clark）表示，根據他的客戶經驗，他知道富人絕對不會把錢僅僅存在銀行。

他說，他們寧願把錢花在會增值的項目上，例如房地產、股票組合或其他商業投資。

而多數民眾為何不願意增加投資？專家指出，問題在於大多數人往往會過度消費，這會削弱他們的投資收益，甚至導致他們負債累累。

若想增加財富，那麼就從現在就開始吧，即使只是小額投資，將來也能對你有幫助。網路報稅公司（File Tax Online）創辦人兼執行長傑夫奈特表示，開始投資最簡單的方法之一就是利用401（k）帳戶。

他說，百萬富翁們在購買奢侈品之前，總是先充實自己的退休帳戶。他們使用401（k）計劃和個人退休帳戶（IRA）。這些帳戶可以幫助他們少繳稅。在投資時，他們會選擇那些長期來看稅率較低的投資選項。

奈特表示，如果你想積極主動地累積財富，或許應該考慮聘請1位專業人士來幫助你實現目標。

他進一步指出，百萬富翁們將稅務規劃視為積累財富的一種方式，他們全年都在進行稅務規劃，並與稅務專家合作，就如何投資理財做出明智的選擇。

