美股收盤》道瓊漲270點！科技股回檔 台積電ADR走低

週四美股走勢分歧。

〔即時新聞／綜合報導〕週四投資人拋售科技股，國防類股強勢，華爾街股市漲跌互現，道瓊工業指數上漲270.03點，漲幅0.55%，那斯達克指數下跌0.44%，標準普爾500指數上漲0.01%，費城半導體指數跌幅達1.83%，台積電ADR跌0.21%，收在318.01美元。

綜合外媒報導，投資人對AI相關股票估值大幅上漲感到疑慮，週四相關類股下跌，輝達下挫2.15%，AMD跌2.54%，博通跌3.24%，甲骨文下跌1.66%。

值得注意的是，Alphabet上漲1.06%，市值達3.93兆美元，已超越蘋果的3.83兆美元，僅次於輝達的4.5兆美元，為全球第二大。

而美國總統川普呼籲將軍費預算擴大至1.5兆美元後，國防類股走高，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上漲4.36%，諾格（Northrop Grumman）上漲2.44%，L3哈里斯技術公司上漲5.15%。

接下來市場關注的是週五發布的12月非農就業報告，這將是美國政府停擺後首批可靠的數據之一。

道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收49266.11點。

那斯達克指數下跌104.259點或0.44%，收23480.016點。

S&P 500 指數上漲0.53點或0.01%，收6921.46點。

費城半導體指數下跌138.77點，或1.83%，收7436.098點。

