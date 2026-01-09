取代台積電？馬斯克想蓋能抽雪茄的晶圓廠 許美華：這次太天真

特斯拉執行長馬斯克。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克又發豪語！近日他接受訪問時宣稱半導體製造業打造無塵室的方式是錯的，如果由他旗下的特斯拉來興建2奈米廠，他可以在工廠內大啖起司漢堡、抽雪茄。對此，科技專家、反紫光奇遊團成員許美華吐槽其想法「過度天真」，顯然完全低估了晶圓製造的精密複雜度，晶圓製造可比造車難太多了！

許美華8日深夜在臉書發文，「經常語出驚人的馬斯克又大發豪語，宣稱特斯拉要自己蓋不需要無塵室的2奈米廠。而且馬斯克覺得，現代半導體晶圓廠的無塵室設計『方向錯誤』……仔細去看了馬斯克在《Moonshots》的訪談內容，其實他說的不是晶圓廠不需要無塵室，而是不必把整個廠房空間都做到超嚴格的潔淨程度；只要確保晶圓在製造和搬運的過程中，全部封在機台內部和密封的晶圓傳送盒（FOUP）裡，全程用氮氣環境保護，由機器人負責搬運，這樣外部環境就算沒那麼乾淨，晶圓也不會被污染。」

「他認為現在的半導體製造過度執著於維持整座工廠的潔淨度，卻忽略了真正需要被嚴密保護的對象其實是『晶圓』本身。其實馬斯克講這個就狀況外了，晶圓廠工程師一直非常清楚需要被嚴密保護的對象是『晶圓』，把自己包得像木乃伊，也是因為人太髒了會污染晶圓。」

「資料中心放外太空運算 有創見」

許美華表示：「我雖然是馬斯克黑粉，但我其實蠻喜歡看他談科技發展的前景。他是很有想像力的大夢想家，經常提出很有創見的想法，像是把資料運算中心放到外太空去把資料丟上去運算，再把結果丟下來，就非常有道理，因為雲端資料中心極耗電、龐大伺服器又有發熱問題，剛好可以利用太陽能和外太空自動降溫，而且真的可能發生，只是時間問題。」

「不過，今天馬斯克講自己要蓋2奈米廠，而且要顛覆既有的晶片生產模式，就顯得過度天真了。其實，把機台自我密封成無塵室，讓晶片在製造過程中不會曝露在外，目前已經有些高階機台朝這個方向在設計了，但如果整個製程都要做到，需要更長的時間。而且，現在許多先進晶圓廠已經廣泛使用填充惰性氣體（如氮氣）的密閉容器來搬運晶圓，以降低晶圓暴露在外被污染的風險。我這邊也來打個賭。不是馬斯克所想的事情不可能做到，而是，真的能夠做到這件事的人，不會是他。」

「如果要推進現有晶圓製造模式，擺脫完全潔淨class 1的無塵室，讓工程師不必再穿兔子裝，第一個是機台設備必須改變設計，重中之重是晶圓製造最精密步驟的曝光顯影過程，也就是荷蘭ASML的曝光機。而最可能第一個做到馬斯克的夢想，工程師可以在廠房吃泡麵的晶圓廠，當然就是ASML的快樂夥伴台積電。」

許美華接著說，「回來說馬斯克最近為什麼會開始講自己要蓋2奈米廠，其實跟Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）去年一度發瘋說要自己募資7兆美元蓋晶圓廠一樣，就是魏哲家說的『產能不夠！不夠！不夠！』不過，奧特曼的7兆美元晶圓廠大夢，在跟台積電主管談過之後就恢復冷靜、打消念頭了。現在Open AI就是回到自己設計晶片，再交給台積電代工的理智道路上。」

「馬斯克覺得台積電產能不夠，AI產業正撞上『晶片牆』，台積電會變成產業瓶頸，會拖慢他的xAI進度，所以才會發夢想要自己蓋2奈米廠。從馬斯克最新的夢想藍圖可以看出，凡事信心爆棚的他，顯然完全低估了晶圓製造的精密複雜度，但是，實情是，晶圓製造比造車難太多了。他應該很難想像，為什麼晶圓廠的設備跟製程工程師，一天到晚在想怎麼解決微塵掉落在晶圓上的問題，如果晶圓封起來就可以解決，台積電、英特爾、三星，多少聰明厲害的工程技術天才，早就解決了，不用等到馬斯克來提醒。」

許美華直言，「蓋一座晶圓廠很容易，有錢就做得到，但真正的挑戰在晶圓廠蓋完之後的製程精度跟良率，那是需要好幾代人才的專業、經驗，還有學習曲線的累積。」最後她還笑稱，「不過，我沒有要勸馬斯克打消念頭，相反地，我很希望他堅定信念，自己跳下來做晶圓製造，夢想愈大愈好。馬斯克最好2奈米真的蓋下去，到時候才會更彰顯台積電的了不起。」

