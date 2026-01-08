「產業軍師」中經院副院長王健全辭世 鹿港同窗超級不捨

中經院副院長王健全辭世，不久前才獲邀返回彰化縣演講，令鄉親與昔日同窗難以置信。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中華經濟研究院（中經院）副院長王健全今天（8日）病逝於萬芳醫院，享年67歲，消息傳回王健全的家鄉彰化縣鹿港鎮，鄉親都非常不捨。而昔日的同窗都說，王健全是性情中人，明明不久前才返回彰化縣演講，還自稱是「九把刀」的學長「三枝槍」，演講不只有專業，還充滿幽默。

王健全出身鹿港鎮市區，同窗同學、書法家吳肇昌今天獲知消息，完全無法置信。他表示，王健全從小就很會念書，王家父母在民權路靠近後車巷一帶經營書局，他小時候也經常去買文具、買書，王家父母很重視子女的教育，除了王健全取得美國博士學位，還有位弟弟王健龍在鹿港開診所行醫。

吳肇昌表示，他與王健全是國中同學，兩人都住鹿港市區，天天都搭專車到彰化市精誠中學念書，後來王健全北上念建中、台大經濟系又出國念書拿到博士，隨後就進入中經院服務長達30多年。但兩人也因為這份國中同窗情誼，王健全近年返回鹿港，有時間還會抽空去他家坐坐，同學在一起就是話當年，順便聊聊鹿港近況。

而王健全前不久才受邀國際扶輪社邀請到彰化演講，因為他念的國中也是九把刀的母校，他就自稱「三枝槍」，而他在美國所念兩所學校，通通都可以用台語念出來，一所是普渡大學，另一所是杜蘭大學，但後面這一所，王健全說不方便直接用台語說出來，幽默的開場讓全場對他妙語如珠印象深刻，沒想到才剛剛聽完演講沒多久，就傳來病逝醫院消息，讓親友與昔日同窗都萬分不捨。

