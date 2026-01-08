AI泡沫化疑慮升高 去年20大科技富豪逢高賣股套現近6000億

過去1年前20大的科技富豪合計套現超過190億美元，以亞馬遜創辦人貝佐斯套現56億美元居冠。（美聯社）



〔編譯盧永山／綜合報導〕過去1年全球掀起人工智慧（AI）熱潮，使得相關科技股股價飆升，但隨著市場對科技股估值過高與景氣反轉的疑慮升高，包括亞馬遜執行長貝佐斯、戴爾公司執行長戴爾、輝達執行長黃仁勳在內的億萬富豪，都選在公司股價飆高之際大舉減持自家股票套現，減持金額前20大的科技富豪合計套現超過190億美元（新台幣5998億元）。

根據《富比世》估算，2025年截至12月15日，貝佐斯共減持自家股票56億美元（新台幣1768億元），居全球科技富豪之冠。排名第二高的是戴爾公司執行長戴爾（Michael Dell）的22億美元（新台幣694億元），排名第三的是甲骨文（Oracle）顧問卡茲（Safra Catz）的19億美元（新台幣600億），排名第四的是黃仁勳的11億美元（新台幣347億元）。

值得注意的是，在甲骨文擔任執行長長達11年的卡茲，去年9月宣布卸任該職，轉當顧問，當時正值市場對甲骨文AI資料中心擴建高度期待，公司股價創下歷史新高之際。卡茲當時表示，希望在甲骨文發展最強勁之際交棒，但她也同步減持持股。

根據統計，卡茲去年共減持19億美元股票，套現金額佔其個人財富逾三分之二，就套現金額而言，排名所有科技富豪第3，但就套現占個人財富比重而言則居首。

《富比世》指出，2025年截至12月15日，減持自家股票金額排名前20大的科技富豪，合計套現190億美元，其中14人的減持金額超過5億美元（新台幣158億元），除了貝佐斯、戴爾、卡茲和黃仁勳，還包括Meta執行長札克柏格。

