買錯簡直浪費錢！2026年最值得買的「10款二手車」曝光

〔財經頻道／綜合報導〕想讓每一分錢都花得值得，這些車不能錯過。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，關稅推升車價已是不爭的事實，但即便如此，市場上仍然找得到價格相對低、兼具舒適性與高可靠度的各類二手車款，報導整理出2026年最值得入手的10款二手車。

1.2019年Toyota Corolla：2019年款Corolla被譽為價格更實惠、CP值更高的中型轎車的理想替代品。在同級車中相當罕見的是，它配備了成人也能舒適乘坐的後座空間。此外，評測人員指出，這款車是同級車款中乘坐舒適性最佳的車款之一，駕駛人也會對它出色的可靠性讚不絕口。

2.2020年Honda Fit：若你正在尋找二手小型車，長期名列前茅的2020年Honda Fit絕對值得考慮。Fit最常被稱讚的就是出色的油耗表現，此外，安全配備齊全、車位空間寬敞，也深受駕駛好評。

3.2018年馬自達CX-5：如果您正在尋找一款價格實惠的二手SUV，不妨考慮一下2018年馬自達CX-5。它的乘坐體驗舒適，車廂也相當安靜。評論者還指出，內裝也是其高品質的組成部分。

4.2018年Buick LaCrosse：如果您想買一輛大型二手車，這款或許是個不錯的選擇。它的安全性和可靠性都名列前茅，還擁有寬敞安靜的座位。此外，這款車的油耗表現也相當亮眼。

5.2018年Toyota Camry：如果你正考慮 Camry，或許該把目光放在2018年款。被評論列為同級最佳之一，標配多項安全系統，深受好評。

6.2021年Kia Sportage：預算有限、又想入手小型SUV，可考慮這款。值得注意的是，Sportage在2020年進行重大改款後，可靠度顯著提升。評論指出，2021年款擁有成熟的動力系統與偏運動化的操控表現，車內空間寬敞，乘坐感受舒適。

7.2020年Honda Civic：這款一直是二手小型轎車市場中的高分選擇。除了亮眼的油耗表現，它也提供充足的乘坐與載物空間，共有五種引擎選項，操控表現整體穩定出色。

8.2019年Toyota Camry Hybrid：如果你想找一輛便宜二手油電車，這款值得關注。這一代Camry外型更為流線，除了Toyota一貫的高燃油效率外，評論也指出它的駕駛體驗也相當舒適。

9.2018年Toyota RAV4 Hybrid：若你研究過RAV4，可能知道2017與2018年款新增了多項配備與車型，同時可靠度大幅提升。RAV4 Hybrid具備良好的外型設計、平順的行駛感受，車內安靜，安全配備也相當齊全。

10.2021年Volkswagen Golf GTI：很難找到比這輛被譽為駕駛樂趣十足的二手車更好的選擇了評論指出，Golf GTI 的樂趣來自於充沛的動力與優異的操控表現。此外，它擁有高質感內裝與極為舒適的座椅，乘客與行李空間同樣充裕，並獲選《U.S. News & World Report》「2021年最佳小型轎車車」第一名。

報導總結，如果你正在考慮換車，現在或許正是重新審視二手車市場的好時機。在經濟不確定性與關稅議題持續發酵下，選擇一輛可靠、價格合理的二手車，可能是最聰明的理財決策之一。一旦鎖定車款，建議進一步研究可靠度與安全評價最高的年份，才能確保用最少的錢，買到最大的價值，真正把現金留在自己口袋裡。

