遠銀Bankee攜手警政署打造跨域防詐網 去年追回4000萬虛擬幣詐騙

遠東商銀攜手警政署與 VASP 共同啟動跨域防詐網，圖左至右為警政署刑事警察局副局長陳世煌、遠東商銀（代理）總經理林建忠、中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕詐騙手法快速演化，詐團利用虛擬貨幣詐騙的案例持續增加，在各界齊力打詐之下，根據警政署統計，2025 年1至10月全國警示帳戶詐騙返還金額達1.98億元。負責臺灣虛擬資產出入金流的遠東商銀統計，去年攔阻潛在詐騙金額超過4.5億元，最終成功返還詐騙金額逾5000萬元，占全國返還金額約26.4%，其中的4000萬元為虛擬幣詐騙，甚至有26個受害人領回了100 萬元以上。

負責臺灣虛擬資產出入金流的遠東商銀今（8）日宣布，攜手內政部警政署刑事警察局，並聯合全臺各大虛擬資產交易所，共同打造全臺唯一橫跨銀行、警政與VASP的「跨域防詐網」，提升臺灣防詐體系邁入跨域即時協作的新階段。

有別於傳統防詐多仰賴事後通報與凍結機制，遠東商銀主動導入 AI技術，建構「事前預警、事中防阻、事後追蹤」的多層風險控管架構，透過即時分析交易行為、金額與時間軌跡，並結合外部風險資料庫與跨機構資料整合，進行多維度智能偵測與預警。

數據顯示，被即時標記的可疑交易中，有高達 70% 的帳戶於 90 天內轉為警示帳戶；遠銀指出，統計透過自主控管機制，已成功阻擋超過新臺幣3億元的可疑與潛在詐騙交易，加上與交易所雙向聯防以及分行臨櫃攔阻，總計已成功攔阻的潛在詐騙金額超過新臺幣4.5億元。

遠東商銀此次打造的「跨域防詐網」，主要鎖定虛擬幣詐騙。遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志指出，遠東銀為台灣多數虛擬貨幣交易所的法幣信託銀行，承擔的業務規模近9成，因此成為虛擬貨幣與傳統金融業者間的交易「節點」，當遠銀的系統偵測到法幣帳戶有異常資金流入或流出時，即可透過 API 即時通知交易所，同步鎖定該用戶對應的虛擬資產帳戶。透過「法幣＋虛幣」的同步控管，成功在錢被轉出區塊鏈之前的黃金10分鐘內將資產攔截。

遠東商銀表示，身為全臺最大虛擬資產金流服務銀行，在VASP 生態中必須扮演關鍵防線。在去年雖然僅追回虛擬資產詐騙的4,000多萬，但虛擬資產詐騙極難偵測及追回，詐騙的手段還是以「投資詐騙」及「感情詐騙」，但感情詐騙最後也是誘導去投資。

