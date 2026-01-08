日本Seiko集團財報亮眼！Credor將首度進軍全球頂級鐘錶展主舞台

日本Seiko集團財報亮眼。（圖取自

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球高端鐘錶市場競爭激烈，在歐洲製錶集團面臨成長壓力之際，日本鐘錶集團Seiko集團（Seiko Group Corporation）交出一張亮眼成績單。

根據Seiko公布的官方業績與IR投資人關係報告（2025/2026）指出，手錶事業在日本本地與海外市場營收與營業利益成長，其中Grand Seiko與Presage系列是主要成長動能，除了手錶本體銷售外，外部機芯與零件市場（如對其他品牌供應）也呈穩健增長。

根據專業鐘錶媒體《WatchPro》報導， Seiko集團在2025會計年度上半年（4至9月）營收年增6.3%，達1600億日圓，其中Seiko與Grand Seiko的腕錶業務成長幅度更高，表現優於集團其他事業。其中，包含Credor與Wako在內的腕錶銷售額成長8.8%，達982億日圓，目前已占集團總營收約61%。

報導指出，在獲利能力方面，Seiko腕錶事業營業利益率達15.1%，相較之下，瑞士鐘錶集團Richemont在2026會計年度上半年為3.2%，Swatch Group在2025會計年度為4.5%。

此外，Seiko的腕錶業務的營業利益率持續提升，從2023會計年度的10.6%，上升至2024會計年度的14%，並在2025會計年度上半年進一步提升至15.1%。

Seiko在財報說明中指出，Seiko主品牌的表現受到Prospex、Presage及Seiko 5 Sports系列的帶動而顯著成長。此次財報中最受關注的消息之一，是集團高端腕錶品牌「Credor」將於2026年首度參加年度製錶盛會「Watches and Wonders Geneva（鐘錶與奇蹟日內瓦高級鐘錶展），此舉被業界視為Seiko有意將Credor發展為全球品牌的重要一步。

報導亦提到，Seiko集團直到2010年，才將Grand Seiko從僅限日本國內的品牌，成功轉型為國際化高端腕錶品牌；如今，Grand Seiko已能在 Watches and Wonders主展館中，與瑞士鐘錶巨頭並肩而立。

