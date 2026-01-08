台股市值坐七望六是否虛胖？證交所董座林修銘這樣解釋

證交所去年大賺130億元。圖為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今舉行年度記者會，董事長林修銘對證交所市值衝上全球第七大感到欣慰，認為台股去年在地緣政治、貿易保護主義下，展現韌性，他期望台股能坐七望六，對今年台股樂觀以對。

外界認為台股虛胖，有2/3股價在年線之下，但林修銘認為，台股跟國際市場連結深，而美國那斯達克、費城半導體指數也很亮眼，這是因為社會、產業在改變，而台灣在這些改變上扮演重要的供應鏈，這是台灣的實力，其實是值得驕傲的地方。

他分析，不同的時代有不同興盛的產業，以前台灣早期是紡織業等傳統產業，但現在已截然不同，只是不管什麼產業，上市公司都要照顧全體股東，對於未來策略要有擘畫，因此證交所除了鼓勵上市公司提出一定的擘畫外，也希望上市公司懂得說故事，證交所提供平台讓這些公司接觸更多的投資人。

此外，原本證交所就有鼓勵券商針對低流動性的績優股進行造市，目前也在討論是不是透過指數公司編制相關商品，讓投信發行ETF，增加流動性。

證交所自結去年稅後淨利約130億元，較前年小幅成長，但因股本增加，每股稅後盈餘約7.5-8元間。

