練肖話？馬斯克想蓋能嗑漢堡的晶圓無塵室 外媒1句酸爆

馬斯克表示，若是特斯拉興建自家2奈米廠，他將在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。（法新社）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克表示，半導體製造業打造無塵室的方式有誤，若是特斯拉興建自家2奈米廠，他將在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。科技媒體《Tom's Hardware》直言，從馬斯克的言論來看，他似乎並不具備現代尖端半導體晶圓廠運作的專業知識。

《Tom's Hardware》報導，馬斯克接受Moonshots Podcast訪問時稱，「我認為這些現代晶圓廠的無塵室有問題，我敢打賭特斯拉將擁有2奈米晶圓廠，我可以在這座工廠吃起司漢堡、抽雪茄。」

請繼續往下閱讀...

當被問及馬斯克是否在腦海中構思過特斯拉的晶圓廠，以及他是否找到了保護晶圓免受漢堡油脂污染的方法時，他回答，所有晶圓都應該始終處於密封狀態，一直保持隔離狀態。

報導說，現代晶圓廠是一個大型的、一體化的製造設施，包括無塵室。無塵室本質上是晶圓廠建築內的獨立單元，因為它們與晶圓廠的其他設施完全隔離。而且，在ISO一至三級無塵室禁止吃漢堡或吸菸，因為這會產生數億甚至數十億顆微粒。

報導稱，由於污染控制和安全要求，工廠其他區域也禁止飲食和吸煙。理論上，馬斯克可以在辦公區域吃漢堡、抽雪茄，即使在今天，這仍然可行。不過，大多數辦​​公大樓內本來就禁止吸煙。

報導直指，這並非馬斯克第一次抨擊晶圓代工業，他曾批評該產業興建晶圓廠速度緩慢及產能不足，阻礙他旗下xAI人工智慧計畫發展速度。馬斯克還說過，特斯拉未來可能會建立自己的半導體廠，但考慮到這項工程的複雜性，這不太可能實現。報導坦言，從馬斯克的言論來看，他似乎並不具備現代尖端半導體晶圓廠運作的專業知識。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法