迎戰流量紅海 綠界攜手電支廠成立「返多多」平台

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付廠商綠界科技（6763）旗下子公司綠界大數據今日宣布，攜手電子支付業者 iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi 拍錢包，以及零售系統領導服務商 SHOPLINE，打造在地返利平台「Cashback返多多」。

透過本次聯盟，消費者可直接於iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi 拍錢包等電子支付App內進入返多多官方網站，探索多家品牌優惠並導流至商家官網完成消費。商家則可藉由返利機制，精準觸及具高度消費意圖的用戶，擺脫過往高度仰賴大型電商平台或高額媒體投放的限制，逐步累積自有會員與品牌資產。

綠界總經理劉士維表示，台灣電商滲透率約僅12%，還有很大成長空間，近年有許多優質商家崛起，但因行銷成本高導致生存不易、甚至消失，因此期望以返利平台串連各平台與流量，以「返利即服務（Rebate as a Service，RaaS）」為核心理念，讓商家、消費者能夠雙贏，並促進產業健康成長。

綠界大數據總經理徐有鍵分享，返多多透過整合支付入口與SHOPLINE生態，先行接觸具消費動機的用戶，再以現金型返利強化轉換，實務案例顯示ROAS可達10倍以上；同時，全程行為數據皆可追蹤，讓商家能依實際成效彈性調整資源配置，形成正向加速的成長循環，將行銷支出轉化為可被管理的投資。

綠界指出，返多多跨流量返利聯盟以「不改變消費者行為、不增加商家技術負擔」為設計核心，透過綠界所建構的支付與數據基礎，串聯品牌、商家與支付平台，實踐數位賦能，讓返利不再只是促銷手段，而是成為企業經營與品牌成長的重要連結模組。

