大全聯啟動「小時達」 外送 1小時到貨

大全聯今天宣布啟動「大全聯小時達」，打造全新的即時量販購物體驗。（大全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕週末想一次補齊一整週的採買量，卻又不想跑量販店人擠人？大全聯今天宣布啟動「大全聯小時達」，相較全聯小時達以日常即時補貨為主，大全聯聚焦「量販規模 × 一站購足」，讓原本需要提前規劃、一次大量採買的需求，也能在線上快速完成，打造全新的即時量販購物體驗。

大全聯小時達首波導入服務的門市包括大全聯平鎮店、湳雅店、忠明店、員林店、台南店、土城店、忠孝店、中壢店、斗南店、內湖店、台東店、碧潭店、景平店、佳里店、八德店、嘉義店、鳳山店、頭份店等18間分店。

為了推廣即時量販新服務，大全聯小時達元月起每週五、六、日推出限定活動，單筆消費滿799元現折100元、指定小家電滿1000元再贈福利點10%。

大全聯小時達商品選擇延續大全聯量販特色，涵蓋生鮮、食品、日用品、小家電與餐廚用品等近2萬件商品，讓消費者在同一筆訂單中，一次完成從餐桌到居家的整體採買。

冷凍肉品量販便利包、家庭號鮮魚切片、大包裝零食飲料與多入組日用品，以及大容量的食用油、米、豆漿等種類豐富的「大商品」，最快一小時送達，讓原本需要預先規劃的量販採買，也能即時完成。

因應近期低溫來襲，大全聯同步備齊電暖爐、電熱毯等保暖小家電與多款沖調飲品，滿足冬日暖身需求；上百款火鍋湯底搭配在地蔬菜與急凍鮮物，完整對應冷冷的天。

門市自製熱食與烘焙商品，如炸雞歡樂桶、古早味布丁蛋糕、葡式蛋塔等人氣品項也同步上線，無論是下午茶、家庭聚會或臨時加菜，都能快速到位。

