三陽處分內湖潭美段房地產 預估處分利益約2.75億元

2026/01/08 18:56

三陽董事會今天通過與耀達建設合建的開發案，以總價6億0888萬元（尚未扣除裝修補貼款300萬元）賣給系微公司。（資料照）三陽董事會今天通過與耀達建設合建的開發案，以總價6億0888萬元（尚未扣除裝修補貼款300萬元）賣給系微公司。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車大廠三陽（2206）董事會今天通過與耀達建設合建的開發案，以建物每坪68.93萬元、車位每個200萬元，總價6億888萬元（尚未扣除裝修補貼款300萬元）賣給系微公司。

三陽表示，依合建比例，三陽預計可分回款項約3.16億元，預估稅前處分利益約2.75億元，實際處分利益待土地所有權移轉後始可確認。

該合建開發案位於台北市內湖區潭美段三小段711號，三陽房地分配比率為51.7647%，於民國114年4月30日經董事會核准，委託耀達建設負責銷售作業，標的包含12樓A至F戶共計6戶，土地面積約98.78坪、房屋面積約831.13坪，並附帶18個車位。

經115年1月專業鑑估，該案鑑估總價約6億552萬元，實際成交條件與鑑估結果相當，交易價格具合理性。

三陽指出，本次資產處分有助於活化既有不動產資源，提升資金運用彈性，並強化財務結構，未來將持續審慎評估各項資產配置與投資效益，穩健推動公司長期營運發展，為股東創造最大價值。

