凡甲2025全年營收創新高 看好今年伺服器業績大增三成

凡甲看好2026年營收成長的主要動能來自伺服器與電動車業務。（凡甲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠凡甲（3526）去年12月營收3.98億元，月增10%、年增16.7%，創歷史單月新高；第四季營收11.09億元，季增14.4%、年增17.1%，寫歷年單季新猷；2025全年營收39.26億元、年增22.11%，登上歷年巔峰。管理層看好今年AI需求可望推動伺服器營收大增三成。

凡甲於去年第四季法說會指出，2026年營收成長的主要動能來自伺服器與電動車業務，其中，來自下游的AI伺服器需求可望推動伺服器區塊的營收增長約30%，進而帶動全年整體營收年增兩成以上。此外，公司也計畫擴展至醫療、工業和航太等商用市場，相關新應用預期會在未來5年內開始貢獻營收。

關於產品線，凡甲提到，隨著AI技術持續演進，預期高功率連接器的需求將持續成長。公司持續在技術創新上取得進展，完成PCle 6.0規格產品，以提升市場競爭力。同時，在新能源車方面，由於目標市場推動反內卷政策，毛利率有望改善，有機會攜手主要車廠客戶，保持市場領先地位。

