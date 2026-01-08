一卡通iPASS MONEY攜手綠界科技 打造台灣在地回饋平台

iPASS MONEY APP攜手「CashBack 返多多」打造在地回饋平台。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通 iPASS MONEY APP 獨立APP營運後，今（8）日宣布與第三方支付龍頭綠界科技（6763）合作，在 iPASS MONEY APP 內新增「CashBack 返多多」購物導購入口，用戶可在 iPASS MONEY App介面，直接至返多多平台選購商品，1月31日前，使用 iPASS MONEY APP 完成支付，可獲 10% 現金回饋，首筆消費完成結帳更有機會獲得3萬元「整單免費」。

一卡通指出， iPASS MONEY 是擁有730萬用戶的電子支付品牌，因應 2026 年全面邁向獨立 APP 營運模式，持續強化服務整合與跨平台合作。今日宣布加入「CashBack 返多多」策略結盟，期望透過綠界科技強大的導購與返利引擎，建立「更多商店、更多用戶與更多返利」的成長飛輪效應。透過這套台灣首創的「跨支付導流標準」，讓商家能在成交後才付費，達成零風險導流，帶動消費動能，打造智慧消費與支付服務的雙贏局面。

「Cashback 返多多」是由第三方支付龍頭綠界科技旗下子公司綠界大數據，與台灣多家電子支付業者 iPASS MONEY、街口支付、Pi 拍錢包，以及零售系統領導服務商 SHOPLINE，共同打造的台灣在地返利平台，透過跨支付及跨通路的合作模式，建立全新的數位回饋生態圈。

一卡通指出，即日起， iPASS MONEY APP 首頁即可見「CashBack 返多多」導購入口，完成同意並註冊帳號後，即可在返多多平台消費並自動累積回饋，購物產生的回饋金，將直接回饋至iPASS MONEY 帳戶中，無須額外提領，讓回饋金直接回到用戶的生活錢包中。

一卡通iPASS MONEY APP 目前已整合消費、繳費、交通等日常服務，用戶僅需透過手機號碼一鍵登入，使用涵蓋全台大眾運輸乘車碼、8,200 項生活繳費、日常消費及社群轉帳等四大核心場景，並持續擴展至更多通路與生活場域。

