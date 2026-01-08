7-ELEVEN公益募款平台 擴大和130個公益團體合作

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，串連超過百家公益團體。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台集結門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款/捐點、ibon捐款與捐物、緊急募款等多元勸募管道，串連超過百家公益團體，2025年整體募款金額逾億元，整體募款金額維持雙位數成長，其中，募款動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。

7-ELEVEN觀察，隨著手機線上支付逐步便利擴大，2025年OPENPOINT APP線上捐款筆數與金額較前一年度成長，尤其2025年配合基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作「援助花蓮光復洪災」緊急募款，更發現超過8成捐款者是首次捐款，最小年齡為18歲，最高單次捐款近20萬元，顯示年輕Z世代「數位原住民」即刻傳愛行動力。

2026將擴大攜手全台130家公益團體募集社會善心，其中與唐氏症基金會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會、一粒麥子基金會、人安基金會、門諾基金會、天主教中華聖母基金會、弘道基金會、畢嘉士基金會、肝病防治學術基金會等合作7-ELEVEN門市零錢捐，將關注環境永續、失智友善、移工共融、災後重建等，架構受助者與施助者雙向奔赴的暖心公益。

2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級，攜手世界和平會與唐氏症基金會啟動全年認捐，提供兩大合作團體icash2.0愛金卡，讓部分受助孩童可持卡到門市自主兌換鮮乳，率通路之先將「週週喝鮮乳」推廣至全台12個縣市。

7-ELEVEN也首度於OPENPOINT APP線上捐款加入「線上捐物公益訂閱制」，推出「鮮乳周到」定期定額鮮乳認捐活動，從募資到物資架構結合捐款與捐物的公益訂閱制，讓公益隨手做變得更EASY！

另外，「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐公益賦能，公益團體於專屬賣場設定受助者可領取之1日3餐，並提供受助者icash2.0卡片，受助者即可於假日期間至指定7-ELEVEN門市取餐。

