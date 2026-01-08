儒鴻2025年營收創歷年次高 今年EPS成長深具信心

儒鴻今年以「充滿挑戰，但審慎樂觀」作為營運基調，對每股盈餘的成長深具信心。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）去年12月營收33億元，月增14.1%、年減3.6%，第四季營收92.64億元，季減3.8%、年減3.2%，2025全年營收379.89億元、年增3.15%，創歷年次高紀錄。管理層看好品牌與通路客戶的訂單表現差距不大，能見度多維持在半年左右，整體下游需求正在逐步修復。

儒鴻去年第四季法說會指出，今年將積極爭取美國一個新品牌、一個零售商，以及一個跨歐亞的新客戶，藉此擴大市場版圖。針對關稅問題，儒鴻觀察到品牌客戶的態度，正從過去的「共同分攤關稅」逐漸轉向「重新調整價格結構」。公司則透過加速新產品開發來抵銷毛利率壓力，將維持既有生產節奏與多點生產計畫，並深化與新舊客戶的共同開發關係。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，公司以「充滿挑戰，但審慎樂觀」作為基調，營運核心動能則鎖定在產品創新，毛利率目標維持在28%至32%，且對於每股盈餘成長深具信心。在產能與資本支出方面，儒鴻將「明顯提高印尼產能比重」作為後續發展重點，並規劃在印尼建構垂直整合的生產流程。

儒鴻預期，2026年較大的資本支出將主要用於印尼廠擴建以及相關新品生產機台的設備投資，資金來源由自有資金與銀行借款各半。管理層強調，集團將積極維持外部採購彈性，並從供應鏈取得最新材料、技術與市場趨勢，也會同步聚焦導入太陽能、優化製程等方式降低碳排放，並評估取得SBTi減碳目標設定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法